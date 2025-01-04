النيابة تحقق في حادث انقلاب أتوبيس بمحور الضبعة وتستمع لأسر الضحايا

كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحقيقات موسعة في حادث انقلاب أتوبيس "سوبر جيت" أعلى محور الضبعة، الذي أسفر عن وفاة سيدة وطفل وإصابة 13 آخرين، أثناء رحلة الأتوبيس من سوهاج إلى الإسكندرية.

قررت النيابة استدعاء أسر الضحايا لسماع أقوالهم، وبدأت في استجواب السائق المتهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الحادث وندبت مفتش الصحة لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

كما أصدرت النيابة قرارًا بتفريغ كاميرات المراقبة إن وُجدت، وفحص الأتوبيس بواسطة المهندس الفني للتحقق من توفر عوامل السلامة والأمان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد بانقلاب أتوبيس على محور الضبعة قبل نزلة طريق مصر-إسكندرية الصحراوي بحوالي 3 كيلومترات، في اتجاه كوبري تحيا مصر.

انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب الأتوبيس رقم "362 / ج أ ر"، بقيادة السائق أحمد أسعد عبدالسلام، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي كان يقل 25 راكبًا.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على جانبه الأيمن، وأسفر عن إصابة 13 شخصًا بجروح وكسور متفرقة، ووفاة سيدة وطفل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، بينما نُقلت الجثتين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وقد خرج جميع المصابين من المستشفى بعد تلقي العلاج، باستثناء شاب، الذي يعاني من كدمة في الرئة ويخضع للفحوصات الطبية، ما يمنع استجوابه حاليًا.