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4 مصابين في اصطدام سيارة ملاكي بسور محطة مترو بالقاهرة

09:21 م الجمعة 31 يناير 2025

حادث سيارة ملاكي - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي بسور إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمدينة نصر.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بسور محطة مترو مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

المصابون الأربعة نقلوا إلى مستشفى التأمين الصحي للعلاج، ويعاين رجال الشرطة الآثار الناجمة عن الحادث.

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