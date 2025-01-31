لإثارة اهتمام المسئولين.. سيدة تدعي تعرضها لتهديدات والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص مُقيم بالشرقية بالتعدي على نجلها بالضرب مستخدماً سلاح أبيض بقصد سرقته بالإكراه، والادعاء بتلقيها تهديدات من قِبل أهليته بإلحاق الأذى بها ونجلها حال رفضها التصالح معهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من نجل الشاكية "طالب" بقيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه باستخدام سلاح أبيض نتيجة مشاجرة لوجود خلافات بين شقيق المشكو في حقه وصديق نجلها، وتم ضبط المشكو في حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة، وأقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

بسؤال الشاكية أقرت بادعائها الكاذب وأوضحت أنها اختلقت القصة لإثارة اهتمام المسؤولين بشكواها.