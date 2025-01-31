إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارة أعلى دائري الوراق

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارة أعلى الطريق الدائري، اليوم الجمعة.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى دائري الوراق.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام حافلة ركاب بسيارة بمطلع الطريق الدائري اتجاه المرج، مما أسفر عن سقوط 3 مصابين.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.





