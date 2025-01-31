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عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط طالب يقود سيارة برعونة في القاهرة

02:05 م الجمعة 31 يناير 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قائد سيارة كان يسير برعونة في شوارع القاهرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتبين من التحقيقات أن الفيديو تم تصويره في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث رصدت فيه تصرفات متهورة للسائق الذي كان يقود السيارة برعونة.

وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السائق والسيارة.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة ضبط طالب قسم شرطة مصر الجديدة
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