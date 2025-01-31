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اشتعال ماسورة غاز خلف مول بالشيخ زايد (صور)

01:59 م الجمعة 31 يناير 2025
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    اشتعال ماسورة غاز خلف مول بالشيخ زايد (2)
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    اشتعال ماسورة غاز خلف مول بالشيخ زايد (4)
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كتب - محمد شعبان:

لحظات مرعبة عاشها أهالي مدينة الشيخ زايد، اليوم الجمعة؛ إثر اشتعال ماسورة غاز.

مأمور قسم شرطة الشيخ زايد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال ماسورة غاز بالحي الـ16.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري للتدخل.

دورية أمنية تمركزت بموقع البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي اشتعال ماسورة غاز بالمجاورة الأولى ووصلت سيارة تابعة لشركة الغاز للتعامل مع الموقف.

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