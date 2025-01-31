مصرع 3 عناصر إجرامية وإحباط صفقة مخدرات بـ 16 مليون جنيه

كتب- علاء عمران :

لقي ثلاثة عناصر إجرامية مصرعهم، في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة، أثناء محاولة ضبطهم على خلفية جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لترويجها في جنوب البلاد.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تحركات التشكيل العصابي بناءً على معلومات مؤكدة، حيث كانوا بصدد جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتوزيعها في الأسواق. وعند مداهمة القوات للمكان، بادر أفراد العصابة بإطلاق النار على قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، بما في ذلك الحشيش والآيس، بالإضافة إلى ثلاث بنادق آلية. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 16 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في القضية. تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة تهريب المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.





