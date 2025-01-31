جريمة مزدوجة للفوز بالعشيق.. امرأة لعوب تقتل زوجها وحماتها لتتزوج شقيقه

كتب- رمضان يونس:

بدلا من أن ترعى زوجها المريض، وتعمل على خدمته، استغلت صابرين مرض زوجها وانشغاله بالبحث عن لقمة العيش، وجمعت بينه وبين شقيقه في سرير الخيانة. عندما انكشف أمرهما تخلصت من زوجها، وبعد عام تخلصت من حماتها التي عارضت زواجهما.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل جريمة مقتل عامل ووالدته على يد زوجته بمحافظة سوهاج.

عام 2007، قرر محمد أن يُكمل نصف دينه، فدلته إحدى قريباته على صابرين، التي تُقيم بإحدى قرى مركز أبوتشت بمحافظة قنا. بعد فترة خطوبة تزوجا وأقاما في مسكن أسرة الزوج بإحدى قرى محافظة سوهاج. عاشا حياة هنيئة، رُزقا خلالها بثلاثة أطفال.

بعد مرور 6 سنوات على زواجهما، ألم المرض بالزوج، لكنه كان يكافح للخروج للعمل لتلبية احتياجات الأسرة. كانت الزوجة تجلس بجوار زوجها تنظر أليه. تراقب ضعفه ومرضه بملل لا بشفقة.

بمرور الوقت بدأت صابرين تراود شقيق زوجها، بدأت العلاقة بينهما كهمسات خفية، حتى تحولت إلى علاقة محرمة بينهما.

كان شقيق الزوج يتظاهر بالخروج للعمل، ثم يعود فور مغادرة الأخير لعمله، يمارس العلاقة المُحرمة مع زوجته.

في أحد الأيام شاهد الابن الأكبر والدته في أحضان عمه (عشيقها)، فأبلغ والده الذي لم يُصدق ما رواه الطفل. بدأ الزوج يراقب زوجته وشقيقه، حتى تأكد من رواية الابن. عنف زوجته، التي قررت التخلص من الزوج لتتزوج شقيقه.

أكتوبر 2012؛ استدرجت الزوجة زوجها، بزعم توصيلها لمنزل أسرتها. في الطريق وعلى حافة الترعة، جلسا بناء على طلب الزوجة: "تعالى نقعد شوية عايزة أتكلم معاك"، قبل أن تٌغافل زوجها وتخنقه بواسطة حبل، ثم تخلصت من الجثة في الترعة.

أكلمت الزوجة طريقها لمنزل والدها، قضت هناك ثلاثة أيام، وعندما عادت تظاهرت بعدم معرفتها مكان زوجها، وبعد فترة عثر أهالي على جثة الزوج وتم دفنه.

بعد مرور أكثر من عام على مقتل الزوج، بدأت الزوجة في إنهاء الإجراءات اللازمة لتتمكن من الزواج بشقيق الزوج، لكن حماتها رفضت، وأخبرتها بأنها كانت تشك في وجود علاقة آثمة بينها وبين شقيق زوجها، وبما أنهما ينويان الزواج فقد تحققت من شكوكها ولن تسمح بذلك أبداً.

بعد مشادة بين الزوجة وحماتها انقضت الأولى عليها ضربا بآلة حادة أردتها قتيلة في الحال، وهربت قبل اكتشاف الواقعة.

زوج الضحية أبلغ أجهزة الأمن بالعثور على جثة زوجته، وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، ضبطت المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعتين، لتتمكن من الزواج بشقيق زوجها الذي أقامت معه علاقة مُحرمة أكثر من مرة.

النيابة العامة أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي قضت بإعدامها شنقا.





