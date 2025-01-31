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مأساة طفل المنور تتكرر.. جثة رضيع حديث الولادة تثير الرعب بدار السلام

10:33 ص الجمعة 31 يناير 2025

طفل رضيع

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كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 72 ساعة على حادثة مأساوية هزت قلوب المصريين لدى تخلص شاب وفتاة من رضيعة بمنور عقار بشبرا الخيمة حتى تكررت نفس المأساة.

هذه المرة في منطقة دار السلام جنوب القاهرة، مدير المباحث تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة أسفل كوبري بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وفرضوا كردونًا أمنيًا لدى العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقى بمقلب قمامة أسفل كوبري دار السلام.

الشرطة تحفظت على كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم وتقديمهم للعدالة على غرار واقعة شبرا الخيمة.

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