لمدة 6 سنوات.. خريطة التحويلات المرورية بشارع الهرم

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لامتداد شارع الهرم تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور لمدة 6 سنوات؛ لتسليم محطة ميدان الجيزة ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع.

يبدأ الغلق من الساعة 12,05 صباح بعد غد السبت وحتى انتهاء فترة الأعمال "ست سنوات" وإجراء تحويلات مرورية.

أولا: القادم من مناطق المنيل وكوبرى عباس اتجاه ميدان الجيزة

- السير بشارع الهرم ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة ابن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران مرة أخرى إلى شارع مراد واستكمال السير وصولاً إلى ميدان الجيزة.

ثانيًا: القادم من مناطق المنيل وكوبرى عباس اتجاه شارع البحر الأعظم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.

ثالثًا: القادم من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل

- النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدنى واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة ونسقت مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.