"العربية فرمت التكاتك".. مصرع أم وأطفالها الثلاثة وإصابة 4 بحادث مروع بالصف

كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الأوتوستراد حادثًا مأساويًا راحت ضحيته أم و3 أطفال وخامسة فيما أصيب 4 آخرون ونقلوا إلى المستشفى.

مأمور مركز الصف تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أمام قرية عرب أبو ساعد بدائرة القسم.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل الحادث وتبين بالفحص أن سيارة نقل تحمل لوحة معدنية رقم (6237 ل ر) دهست مركبتي توك توك مما أسفر عن 5 وفيات بينهن أم و3 أطفال: مني حامد أحمد، رحاب شعبان سيد، أحمد شعبان جمعة ومحمد شعبان جمعة وشعبان أحمد شعبان.

فيما أصيب 4 آخرون نقلوا إلى مستشفى 15 مايو ومصادرة السيارة النصر والمركبتين من قبل قوة من قسم شرطة الصف، وتحرر محضر بالواقعة.