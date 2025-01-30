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"العربية فرمت التكاتك".. مصرع أم وأطفالها الثلاثة وإصابة 4 بحادث مروع بالصف

05:32 م الخميس 30 يناير 2025

السيارة النقل المتسببة في الحادث

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كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الأوتوستراد حادثًا مأساويًا راحت ضحيته أم و3 أطفال وخامسة فيما أصيب 4 آخرون ونقلوا إلى المستشفى.

مأمور مركز الصف تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أمام قرية عرب أبو ساعد بدائرة القسم.

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انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل الحادث وتبين بالفحص أن سيارة نقل تحمل لوحة معدنية رقم (6237 ل ر) دهست مركبتي توك توك مما أسفر عن 5 وفيات بينهن أم و3 أطفال: مني حامد أحمد، رحاب شعبان سيد، أحمد شعبان جمعة ومحمد شعبان جمعة وشعبان أحمد شعبان.

فيما أصيب 4 آخرون نقلوا إلى مستشفى 15 مايو ومصادرة السيارة النصر والمركبتين من قبل قوة من قسم شرطة الصف، وتحرر محضر بالواقعة.

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