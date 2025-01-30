كتب - صابر المحلاوي:

قضى أحمد قندوسي، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، خمس ساعات داخل سراي نيابة أكتوبر أول، حيث خضع للتحقيق في الاتهام الموجه إليه من أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، والمتعلق بالسب والقذف من خلال تصريحات تليفزيونية.

وحضر قندوسي التحقيقات برفقة وكيليه نصر يحيى وطلال ربيع، حيث واجهته النيابة بتصريحاته خلال أحد اللقاءات التليفزيونية التي أشار فيها إلى أن اللاعب زين الدين بلعيد كان قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي، لكن الصفقة تعثرت بسبب الوكلاء. وقد اعتبر أمير توفيق هذا التصريح بمثابة اتهام مباشر له، وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا.

وخلال استجوابه، سألته النيابة عن الاتهام المنسوب إليه، ليرد قائلًا: "محصلش"، مؤكدًا أن علاقته بأمير توفيق طيبة وأنه لم يقصده مطلقًا في تصريحاته. وأضاف: "أنا مشوفتش من أمير توفيق حاجة وحشة"، موضحًا أن حديثه لم يحمل أي إساءة شخصية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال نصر يحيى وكيل أعمال قندوسي، الذي أكد أن اللاعب لم يكن يقصد أمير توفيق بتصريحاته، وأنه لا توجد أي خلافات بينهما، مشيرًا إلى أن حديثه تم فهمه بشكل خاطئ. وقدم طلال ربيع، الوكيل الآخر لقندوسي، إفادة مماثلة.

وعند توجيه النيابة له سؤالًا حول توجيه أقاويل غير صحيحة من شأنها خدش شرف واعتبار أمير توفيق والإساءة إلى عائلته، أنكر قندوسي تمامًا تلك الاتهامات، مؤكدًا: "محصلش ومجبتش سيرة أمير توفيق خالص".

وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيل أحمد قندوسي ووكيليه دون أي ضمانات، مع استمرار متابعة القضية وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات.