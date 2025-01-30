مصرع مسنة ونجاة ابنها إثر تسرب غاز بالمطرية

كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بحالة اختناق وفارقت والدته المسنة الحياة اختناقًا بالغاز داخل شقة بالمطرية اليوم الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل شقة أمام مسجد الأنصاري بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة مدعومين بفريق إنقاذ بري تابع لإدارة الحماية المدنية، وتبين بالفحص مصرع سيدة -مسنة- وإصابة ابنها بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز.

الأهالي نقلوا الشاب المصاب إلى مستشفى الزيتون لإنقاذه مع إيداع الجثة ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.