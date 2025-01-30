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جثة و15 مصابا في حادث مروع بطريق السويس

05:15 م الخميس 30 يناير 2025

انقلاب سيارة نصف نقل - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 أخرون في حادث مروع بطريق السويس اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم أول القاهرة الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد مقابر السويس.

انتقل رجال الشرطة والمرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة نصف نقل بمدخل مدينة الرحاب مما أسفر عن حالة وفاة و15 مصابا.

الجثة أودعتها الشرطة ثلاجة مستشفى الشروف مع توزيع المصابين على مستشفيي الشروق والبنك الأهلي وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

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