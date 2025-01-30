9 مصابين في تصادم 3 سيارات بأكتوبر (صور)
05:07 م الخميس 30 يناير 2025
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كتب - محمد شعبان:
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم جماعي أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة، اليوم الخميس.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مساكن الأمل.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم 3 سيارات -ملاكي وأجرة ونصف نقل- اتجاه الضبعة مما أسفر عن سقوط 9 مصابين.
نقل المصابون التسعة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام الحادث نهر الطريق.
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