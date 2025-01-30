في اتهامه بمواقعة فتاة بقطر.. فرصة أخيرة لـ"أحمد ياسر المحمدي" للإفلات من السجن

كتب-أحمد عادل:

أسدلت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بعابدين، الستار عن قضية اللاعب "أحمد ياسر المحمدي"، بتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه بمواقعة فتاة بالإكراه في دولة قطر.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، إن القانون يكفل للاعب "أحمد ياسر المحمدي" فرصة أخيرة للطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض وهي آخر مرحلة قضائية قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.

وتابع عبد السلام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن دفاع اللاعب سيتقدم بمذكرة الطعن على الحكم خلال فترة محددة وهي 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وبعد مرور تلك المدة لا يحق له الطعن على الحكم.

وفي وقت سابق، قررت نيابة وسط القاهرة الكلية في وقت سابق، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وأنكر المتهم كاقة التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرف على المجني عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونشأت بينهما علاقة صداقة، بينما قالت المجني عليها في التحقيقات إنه استدرجها إلى غرفته بأحد الفنادق في دولة قطر بزعم الاحتفال بعيد ميلاده ثم تعدى عليها بالإكراه.