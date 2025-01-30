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قرار من النيابة بشأن أحمد القندوسي في بلاغ أمير توفيق

04:28 م الخميس 30 يناير 2025

أحمد القندوسي

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كتب - صابر المحلاوي:

قررت نيابة أكتوبر أول صرف اللاعب أحمد القندوسي من سرايا النيابة، بعد الاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم ضده من المستشار أشرف عبد العزيز، وكيل أمير توفيق، والذي اتهمه فيه بسبه وقذفه والإساءة إليه.

وخلال التحقيقات، أنكر القندوسي تعمد توجيه أي إساءة إلى أمير توفيق، مؤكدًا أنه يحترمه ويقدره، قائلاً: "لم أقصد الإساءة إليه على الإطلاق، علاقتي به طيبة، وهو شخص نزيه، ولم أتعمد النيل من سمعته بأي شكل."

وبعد انتهاء التحقيق، وجهت النيابة للاعب تهمة السب والقذف، قبل أن تقرر صرفه من سرايا النيابة دون اتخاذ إجراءات احتجاز بحقه.

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أحمد القندوسي أمير توفيق تهمة سب وقذف
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