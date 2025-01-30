هدايا وتجديد بطاقات الرقم القومي مجانًا.. مبادرة من الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة

"اتهام وإنكار".. ماذا قال "أفشة" ورجل الأعمال في واقعة الـ 13 مليون؟

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كتب - علاء عمران:

احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، أطلق قطاع الأحوال المدنية مبادرة إنسانية تضمنت استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي مجانًا لعدد من المواطنين المتقدمين، إلى جانب توزيع الهدايا، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

جاءت هذه الخطوة تجسيدًا لروح التلاحم بين الشعب ورجال الشرطة، تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تلعبه الوزارة في خدمة المواطنين.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه المبادرة، مثمنين جهود وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الجماهيرية وتسهيل الإجراءات الرسمية. كما حرصوا على تقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم، مؤكدين تقديرهم لما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن والاستقرار.