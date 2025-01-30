إعلان

هدايا وتجديد بطاقات الرقم القومي مجانًا.. مبادرة من الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة

04:24 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مبادرة من الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة (3)
  • عرض 5 صورة
    مبادرة من الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة (2)
  • عرض 5 صورة
    مبادرة من الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة (4)
  • عرض 5 صورة
    مبادرة من الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، أطلق قطاع الأحوال المدنية مبادرة إنسانية تضمنت استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي مجانًا لعدد من المواطنين المتقدمين، إلى جانب توزيع الهدايا، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

جاءت هذه الخطوة تجسيدًا لروح التلاحم بين الشعب ورجال الشرطة، تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تلعبه الوزارة في خدمة المواطنين.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه المبادرة، مثمنين جهود وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الجماهيرية وتسهيل الإجراءات الرسمية. كما حرصوا على تقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم، مؤكدين تقديرهم لما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة من الداخلية عيد الشرطة جديد بطاقات الرقم القومي الهدايا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار من النيابة بشأن أحمد القندوسي في بلاغ أمير توفيق

إعلان

إعلان

تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية