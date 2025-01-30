"قتلوا الإبنة والعشيق".. حجز محاكمة المتهمين في جريمة صحراء المعادي للحكم

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حجز محاكمة "خفير" متهم بقتل ابنته وعشيقها، بمساعدة إثنين من أبنائه والمعروفة إعلاميًا بـ"جريمة صحراء المعادي"، لجلسة 30 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "سالم ع." و"سليمان ع." و"عيد أ." قتلوا المجني عليه الأول "عمر رضا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله انتقامًا منه لإقامته علاقة غير شرعية بشقيقتهم المجني عليها الثانية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه وحفر حفرة وإلقائه فيها، ثم أطلق المتهم الثاني عليه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقية آلية"، مما أدى إلى مقتله متأثرًا بإصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليها الثانية "ياسمين ع." عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمين ذات السلاح الناري، بعد علمهم بإقامتها علاقة مع المجني عليه الأول.