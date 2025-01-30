رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يستقبل نظيره الأردني لتعزيز التعاون المشترك

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كتب - أحمد أبو النجا:

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس موسي المعايطة، والوفد المرافق له، وذلك لتعزيز التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد الأردني، مستشاري أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من نوابه.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالمهندس موسي المعايطة والوفد المرافق له، معرباً تقديره عن الزيارة المهمة والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز جهود التعاون المشترك.

وأكد "بدوي" خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والإطلاع على أفضل التجارب للهيئات الانتخابية، واطلع الوفد الزائر على عرض تقديمي للتعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ونشأتها وتشكيلها واستقلاليتها وآليات عملها، كما استعرض الاستحقاقات الدستورية التي قامت بإدارتها وتنظيمها.

وأعرب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية موسى المعايطة في كلمته، عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون الدائم والممتد على مدار سنوات والذي يهدف الي تبادل الخبرات الانتخابية، وأشاد المعايطة والوفد المرافق له بالتجربة المصرية على مدار الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات.