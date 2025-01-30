جريمة في دورة مياه بلبنان .. تعذيب شاب وقتله على يد 3 عمال وإخفاء جثته

وكالات:

اهتزت الأوساط اللبنانية بعد اكتشاف جريمة قتل مروعة في العاصمة بيروت، حيث تعرض شاب للتعذيب الوحشي على يد ثلاثة عمال، قبل أن يلقى حتفه بدم بارد، ويتم إخفاء جثته داخل دورة المياه.

بحسب المصادر الأمنية، تم العثور على جثة الضحية مقيدة اليدين والقدمين، وقد تعرض لعدة ضربات مميتة، بالإضافة إلى إصابات ناتجة عن تعذيب باستخدام أدوات حادة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة استمرت لعدة ساعات من التعذيب قبل أن ينهي الجناة حياة الضحية.

وبالرغم من محاولاتهم لإخفاء جريمتهم، فإن الكاميرات الأمنية المحيطة بالمكان قد سجلت تفاصيل الحادثة، ما أدى إلى كشف تفاصيل الجريمة ومنفذيها.

الشرطة اللبنانية فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادثة التي أثارت غضب الشارع اللبناني، وجاءت لتسليط الضوء على خطورة الجرائم المرتكبة في المجتمع. في الوقت نفسه، بدأت قوات الأمن في نشر حملات توعية مكثفة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم البشعة.