الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي بسهولة

كتب - صابر المحلاوي:

في ظل التطور التكنولوجي، أصبح الاستعلام عن المخالفات المرورية وسداد الغرامات أكثر سهولة دون الحاجة إلى الانتقال أو الانتظار في طوابير طويلة. أطلقت النيابة العامة خدمة إلكترونية متكاملة لعام 2025، تتيح للمواطنين إدارة مخالفاتهم المرورية من منازلهم بضغطة زر.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025:

الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط المخصص: اضغط هنا.

اختيار "الاستعلام"، ثم تحديد "مخالفات رخص المركبة".

إدخال أرقام وحروف اللوحة، ثم الضغط على "إجمالي المخالفات".

كيفية استخراج شهادة المخالفات أونلاين:

الضغط على "استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة".

إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالرخصة.

إدخال البيانات المطلوبة والعنوان المراد تسليم الشهادة عليه.

دفع رسوم الشهادة (50 جنيهًا) ورسوم التوصيل (15 جنيهًا) إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية 2025:

الدخول على موقع النيابة العامة، ثم اختيار "خدمات المرور"، والضغط على "التظلمات".

الضغط على "استمرار"، ثم اختيار "التظلم على رخص المركبات".

إدخال رقم اللوحة (أرقام فقط أو حروف وأرقام).

استكمال البيانات الأساسية للرخصة (الرقم القومي - رقم الهاتف).

الضغط على "تفاصيل المخالفات" للاطلاع على المخالفات المستحقة.

تحديد المخالفة المراد التظلم عليها، وكتابة سبب التظلم، ثم الضغط على "تظلم".

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم إرسال الطلب.

سيتم عرض رقم الطلب الخاص بالتظلم، ويُنصح بالاحتفاظ به للمتابعة لاحقًا.

الخدمة الإلكترونية الجديدة تسهل على المواطنين إجراءات المخالفات، مما يوفر الوقت والجهد، ويعزز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.