حكم قضائي ضد المتهم بدهس لاعب "مصارعة حرة" على طريق مصر السويس

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم بدهس لاعب المصارعة الحرة "شادي" على طريق مصر السويس، بالحبس عامين غيابيًا وكفالة 2000 جنيه.

ووجهت نيابة الشروق وبدر الجزئية، برئاسة المستشار عمر عابدين، في تحقيقاتها مع المتهم "م. أ" (طالب ـ 19 عامًا) في الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، تهمة القتل الخطأ للاعب المصارعة "شادي"، نتيجة التصادم مع دراجته النارية على طريق مصر السويس.

وذكرت النيابة العامة أنه، خلال استجواب الطالب المتهم، أكد أنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس في اتجاه مدينتي، تفاجأ بانحراف دراجة نارية يقودها "شادي" أمامه من الجانب الأيمن، حيث لم يتمكن من تفاديه، واصطدم به ما أدى إلى وقوع الحادث، والذي أسفر عن وفاة اللاعب إثر سقوطه من الدراجة النارية.