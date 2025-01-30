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الأمن يكشف مخزن أسلحة غير مرخصة ويضبط المتهم ببني سويف

12:38 م الخميس 30 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي في مركز شرطة الواسطى ببني سويف، تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث كان يتخذ من محل إقامته مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن بني سويف عن تحديد مكان المتهم، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهدافه وضبطه. وعثر بحوزته على بندقية خرطوش، و9 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات. وبمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة والذخائر بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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وزارة الداخلية بني سويف الاتجار بالأسلحة النارية
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