ليلة مقتل الطفلة "حبيبة" بعد حفلة تعذيب في البدرشين.. ووالدها: "كان لازم أربيها"

كتب - صابر المحلاوي:

استشاط "عادل م." (سائق توك توك) غضبًا عندما هربت ابنته "حبيبة" (13 سنة) من المنزل لمدة 15 يومًا،. بدأ وصلة تعذيب استمرت 15 ساعة، وتدخل شقيقه لمساعدته في حفلة التعذيب، قائلًا: "تموت أحسن من أن تجلب لنا العار". وانتهت بمقتل الطفلة ودخول الأب السجن.

داخل منزله في قرية أبو صير في مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، استخدم الأب كل ما طالته يده في تعذيب صغيرته: خرطوم، وأسلاك كهربائية، وقيدها بالحبال، وتوعدها بمضاعفة التعذيب إذا ارتفع صراخها، فرضخت الطفلة حتى فارقت الحياة.

كان "عادل" قد تزوج قبل 15 سنة من سيدة من محافظة الجيزة، وأنجب منها طفلتين (13 سنة، و11 سنة). في البداية، كانت حياة الأسرة مستقرة وهادئة، لكن بمرور الوقت، عرف المشاكل طريقها إلى المنزل، واعتاد الأهالي سماع أصوات شجار الزوجين دون معرفة الأسباب.

قبل عدة أشهر، انفصل الزوجان، وتركت الأم المنزل، رافضةً اصطحاب طفلتيها معها، فانقلبت حياة المتهم رأسًا على عقب، وأصبح يقوم بدور الأب والأم، إذ يخرج صباحًا للعمل على التوك توك الخاص به، ويعود في نهاية اليوم دون رعاية الطفلتين.

عاشت "حبيبة" مع والدها وشقيقتها الصغرى بعد انفصال والديها، وسط بيئة مشحونة بالقسوة، ولم تجد من يحتضن طفولتها، فهربت مرارًا من المنزل باحثةً عن الأمان المفقود في شوارع المدينة، غير مدركة أنها تهرب إلى مصير أشد ظلمة. وفي كل مرة كانت تعود فيها، تواجه عقابًا قاسيًا، لكنه هذه المرة كان مختلفًا.

عندما عادت الطفلة بعد 15 يومًا من الغياب، ثارت شكوك والدها، الذي قال في اعترافاته: كشفت عليها، واكتشف أنها فقدت عذريتها، فقررت أن "أغسل العار بايدي".

وفق أقوال الأب، استجوب ابنته، فاعترفت بأنها تعرفت على أحد الأشخاص في منطقة الحصري خلال هروبها، ومن بعده عدد من الأشخاص في منطقة الهرم، فصاح حينها: "هتفضحينا في البلد!"

أغلق "عادل" الأبواب بإحكام واستدعى شقيقه، وبدأت حفلة العذاب. أمسك بخرطوم المياه وانهال عليها ضربًا، لم تتوقف صرخاتها، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل أحضر سلكًا كهربائيًا مكشوفًا وصعقها مرات ومرات، وسط بكائها وتوسلاتها. توعدها الأب بمضاعفة الضرب إذا زاد صراخها، دقائق طويلة من التعذيب، حتى هدأ كل شيء، وسكنت أنفاسها إلى الأبد.

حين أدرك الأب وشقيقه ما حدث، لم يفكر في شيء سوى الخلاص من الجريمة والهروب من الفضيحة، فقرر دفن الطفلة سريعًا دون تصريح، ليخفي آثار جريمته، لكن الخبر لم يمر مرور الكرام.

وردت معلومات إلى مباحث الجيزة بأن الأب دفن ابنته في ظروف غامضة، فتحركت الأجهزة الأمنية. وبالتحريات، تبين أن الفتاة تعرضت للتعذيب حتى الموت، فتم استخراج الجثة، وألقي القبض على الأب وشقيقه.

بمواجهتهما، انهار الأب معترفًا بجريمته: "كانت بتهرب من البيت.. وكان لازم أربيها."