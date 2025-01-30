الأمن يداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة في قصر النيل

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شركة إنتاج فني واستوديوهات تصوير تعمل بدون ترخيص في نطاق قسم شرطة قصر النيل.

وأوضحت التحريات أن أحد الأشخاص قام بإنشاء وإدارة الشركة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي متطورة في وحدات المونتاج، محملة بـ مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابيًا، بالإضافة إلى برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة من شركات عالمية دون التصاريح القانونية اللازمة.

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة وضبط مالكها الذي اعترف بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق الربح المادي. كما تم العثور على استوديوهات تسجيل ومعدات مونتاج غير قانونية.

اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المخالف، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.