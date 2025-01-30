قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل "منجد المعادي"

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات الاستئناف، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، تأجيل استئناف المتهم بقتل منجد المعادي لجلسة 26 فبراير.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل منجد المعادي بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهم "م.ع" قام بقتل المجني عليه أيمن ع، لشك المتهم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجته ، وعقب اكتشاف زوجها وجود العلاقة، قرر التخلص من المجني عليه وإزهاق روحه.