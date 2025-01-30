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محاكمة المتهمة بقتل الطفلة "مكة" في منشأة القناطر اليوم

03:00 ص الخميس 30 يناير 2025

محاكمة المتهمة بقتل الطفلة "مكة" في منشأة القناطر

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة طفل الجيزة، المُنعقدة اليوم، جلسة محاكمة المتهمة بقتل الطفلة "مكة" وتقطيع جثمانها في منشأة القناطر.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة، المنعقدة في إمبابة، حكمًا بالحبس لمدة سنة على والدة وشقيق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطفلة وتقطيع جثتها بقرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك على خلفية اتهامهما بالتستر على الجريمة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد الكشف عن مقتل الطفلة بطريقة مروعة على يد سيدة وابنها وابنتها القاصر، في جريمة هزت الرأي العام بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

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