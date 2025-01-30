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الحكم في استئناف أحمد ياسر المحمدي على سجنه 3 سنوات اليوم

02:00 ص الخميس 30 يناير 2025

محاكمة أحمد ياسر المحمدي

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كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، اليوم الخميس، حكمها في استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدي على فتاة أجنبية بالإكراه.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي بالسجن 3 سنوات في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية في وقت سابق، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر، حيث أنكر المتهم التهم الموجهة له، وقال إنه تعرف على المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة صداقة، بينما قالت المجنى عليها في التحقيقات أنه استدرجها إلى غرفته بأحد الفنادق في دولة قطر بزعم الاحتفال بعيد ميلاده ثم تعدى عليها بالإكراه.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

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