إحالة طبيب التجمع الأول إلى الجنايات بتهمة هتك عرض فتاة بالقوة

كتب- صابر المحلاوي:

أحالت نيابة التجمع الأول، برئاسة المستشار أحمد يسري، طبيب أمراض جلدية إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة بالقوة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته الخاصة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 9065 لسنة 2024 جنح قسم التجمع الأول، المقيدة برقم 1901 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وُجّهت للطبيب تهمة هتك عرض فتاة بالقوة.

وأظهرت التحقيقات أن الطبيب قام أثناء توقيع الكشف الطبي بكشف ملابس المجني عليها حتى ظهرت عورتها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة القبض على الطبيب عقب تحرير المريضة محضرًا رسميًا، تتهمه بالاعتداء عليها أثناء الكشف الطبي.

وقد تم مواجهة الطبيب بالتهمة المنسوبة إليه، إلا أنه أنكر ارتكاب الجريمة وأكد أنه قام فقط بتوقيع الكشف الطبي.

استندت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وتحقيقاتها التي دعمت الاتهام، وأمرت بإحالة الطبيب إلى محكمة الجنايات لمواجهة التهم المنسوبة إليه، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته.