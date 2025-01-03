إحالة شاب إلى للجنايات متهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إحالة شاب إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوة داخل متجر بمنطقة الشيخ زايد.

وفي تحقيقات النيابة، قالت خبيرة بالمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة إن الضحية تعاني من إعاقة ذهنية متوسطة، وتتواصل بالكلمات ولغة الإشارة، وأثناء تقييم حالتها، أشارت المجني عليها إلى مناطق حساسة في جسدها، وأصيبت بنوبة هلع عند رؤية المتهم.

وأكد الشاهد الأول، فرد أمن بالمتجر، أنه شاهد المجني عليها داخل المتجر كاشفة عن بطنها، بينما كان المتهم بجوارها، وأيد الشاهد الثاني، مشرف أمن المتجر، هذه الرواية، مشيرًا إلى أنه تمكن، مع الشاهد الأول، من ضبط المتهم فورًا.

وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، حيث تبين أن المتهم تتبع المجني عليها أثناء تجولها مع عائلتها في المتجر، ثم اعتدى عليها بالقوة مهددًا أمنها.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة، وأكد أنه كان هو الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو المستخلصة من كاميرات المراقبة.

وأظهرت كاميرات المراقبة مقاطع للمتهم أثناء اعتدائه على المجني عليها، كما أثبت التقرير الطبي وجود إصابات وسحجات بجسد المجني عليها، فيما أكدت تقارير العنف الأسري توافق الحالة الذهنية للمجني عليها مع تعرضها للواقعة.

واستندت النيابة إلى الأدلة المقدمة، وشهادات الشهود، واعتراف المتهم، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.