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5 حالات اختناق وسط نيران شقة بحي الأسمرات

08:09 م الجمعة 03 يناير 2025

حريق شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 شرطيون بحالات اختناث إثر حريق هائل التهم محتويات شقة بالمقطم بمحافظة القاهرة، الجمعة.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بحي الأسمرات.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيلادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق السادس والأخير بعقار رقم 22 بعمارات الياسمين مما أسفر عن سقوط 5 مصابين بحالات اختناق تلقوا العلاج اللازم.

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