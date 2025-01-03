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شخص يتخلص من حياته شنقًا أسفل دائري الهرم

07:30 م الجمعة 03 يناير 2025

انتحار

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كتب - محمد شعبان:

أقدم شخص على التخلص من حياته شنقًا أسفل الطريق الدائري غرب الجيزة، الجمعة.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا أمام سلم حي الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن شخصًا يمر بازمة نفسية أقدم على التخلص من حياته، فصنع مشنقته مستخدمًا حبل ليفارق الحياة في الحال.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

انتحار أزمة نفسية جثة الطريق الدائري سلم حي الهرم
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