القبض على "نصابين الشاليهات" بتهمة غسل 60 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الاموال العامة القبض على 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامى فى النصب والاحتیال على المواطنین.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونیة حیال 4 أشخاص لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتیال على المواطنین والإستیلاء على أموالھم بزعم حجز وحدات مصیفیة لھم بأحد المشروعات الإستثماریة "على خلاف الحقیقة".

كما تبين محاولتھم إخفاء مصدرھا وإصباغھا بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق "تأسیس الشركات - شراء الوحدات السكنیة والمصیفیة والتجاریة – شراء السیارات".

وقدرت أفعال الغسل بـ 60 ملیون جنیه تقریباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة وجارى العرض على النيابة العامة.