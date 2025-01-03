مكيدة الجريمة المحبوكة.. كيف تآمرت "أوليفيا" وعشيقها على قتل زوجها؟

كتب - عاطف مراد:

استشاط فؤاد غضبًا عندما اكتشف وجود علاقة عاطفية بين زوجته وشاب آخر، فانهال عليها باللوم والعنف، لكنه قرر في النهاية منحها فرصة أخرى. لم يكن يعلم أنه بذلك قد منحها الفرصة للتخطيط للتخلص منه، فبعد أسبوع واحد فقط أنهت أوليفيا حياة زوجها بمساعدة عشيقها.

في حلقة جديدة من جرائم عش الزوجية التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل شاب على يد زوجته وعشيقها وصديقه، عام 2023.

"بعد قصة حب مشهودة، تزوج فؤاد وأوليفيا، وسكنا في الحي السادس عشر بمدينة العاشر من رمضان. عاش الزوجان حياة هنيئة ورزقا بثلاثة أطفال."

"كانت حياة الأسرة تسير بشكل طبيعي، حيث كان الزوج يعمل في أحد مصانع المدينة بينما كانت زوجته ترعى شؤون الأسرة والأطفال. في يوم من الأيام، تعرفت الزوجة على عامل في محل موبيليا بالمنطقة التي يعيشان فيها. مع مرور الوقت، توطدت علاقتهما وأصبح العشيق يتردد على المنزل مستغلًا غياب الزوج أثناء عمله."

"بدأت معاملة الزوجة تتغير تجاه زوجها، مما أثار شكوكه في تصرفاتها. أصبح يراقبها عن كثب حتى تأكد من وجود علاقة عاطفية بينها وبين عشيقها. رغم ذلك، قرر أن يعطيها فرصة ثانية، دون أن يعلم أن تلك الفرصة ستكون سببًا في نهايته."

اتفق العشيق وأوليفيا على التخلص من الزوج، خططا بعناية. اشترى العشيق مخدرًا وأعطاه لأوليفيا، التي قامت بدسّه في طعام زوجها. بعد أن تناول الطعام، بدأ الزوج يشعر بالتعب، وأصبح جسده غير قادر على التحمل، في تلك اللحظات، اتصلت أوليفيا بعشيقها، الذي كان ينتظر في الخارج.

اتفق العشيق وأوليفيا على التخلص من الزوج، وبدآ في التخطيط بعناية. اشترى العشيق مخدرًا وأعطاه لأوليفيا، التي قامت بدسّه في طعام زوجها. بعد أن تناول الطعام، بدأ الزوج يشعر بالتعب وأصبح جسده غير قادر على التحمل. في تلك اللحظات، اتصلت أوليفيا بعشيقها الذي كان ينتظر في الخارج."

"صعد العشيق حاملًا معه مشنقة أعدها للزوج، وما أن رآه حتى ألبسه المشنقة في عنقه وأحكم وثاقه ليلفظ أنفاسه الأخيرة. بينما كانت الزوجة تشل مقاومته بالضرب والعض. في تلك اللحظات، كان صديق العشيق بالقرب من المكان، على علم بما يحدث، ومستعدًا لتقديم العون. بعد أن تأكدوا من وفاة الزوج، سحبوه إلى درج العمارة وتركوه هناك."

"هاتفت الزوجة أقارب زوجها المجني عليه وزعمت أنه سقط فجأة ووفاته. لكن بعد التحقيقات تبين كذب روايتها، وتم ضبطها واعترفت بما جرى. كما تم ضبط عشيقها المتهم بعد فراره إلى محافظة الجيزة، بينما تمكن صديقه المتهم الثالث من الفرار. وأحالت النيابة العامة القضية، رقم 5142 جنايات قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان لعام 2023، إلى محكمة جنايات الزقازيق."

نظرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، وفي جلستها الأخيرة قررت إحالة المتهمين جميعًا إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقًا.