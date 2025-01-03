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الأمن يضبط المتهمين بطمس لوحات معدنية لسيارتين بالجيزة والغربية

12:41 م الجمعة 03 يناير 2025

حملة مرورية - صورة أرشيفية

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كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف تفاصيل واقعة طمس لوحات سيارات، التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظتي الجيزة والغربية.

وبعد تحريات مكثفة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط السيارتين وقائديهما، حيث أظهرت الفحوصات أن إحدى السيارتين لا يوجد بها أي طمس باللوحات المعدنية، بينما تبين أن السيارة الأخرى ارتكبت عدة مخالفات، أبرزها طمس لوحاتها المعدنية وعدم حمل قائدها تراخيص قيادة أو سير.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة المخالفة وقائدها، في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن وتطبيق القانون.

وزارة الداخلية طمس لوحات معدنية مخالفة تراخيص الجيزة والغربية
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