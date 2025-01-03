هروب صادم لفتاتين من المنزل بسبب والدهما.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاتين في محافظة المنوفية.

وفي التحقيقات، تبين أنه في 28 ديسمبر 2024، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب ابنته البالغة من العمر 17 عامًا وشقيقتها 8 سنوات، بعد خروجهما من المنزل عقب تعنيف الأب لابنته الكبرى.

وبتاريخ 29 ديسمبر 2024، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الفتاتين، وبسؤالهما، أوضحتا أنهما تركتا المنزل طواعية بسبب سوء معاملة والدهما لهما. وتم تسليمهما لوالدهما بعد أخذ التعهد اللازم منه بحسن رعايتهما.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.