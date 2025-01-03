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حريق داخل "جيم" بكورنيش النيل بالوراق

12:14 م الجمعة 03 يناير 2025

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بالوراق شمال الجيزة دون إصابات.

تلقى مأمور القسم العميد محمد الجيار إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من جيم بكورنيش النيل.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة اللواء محمد العدلي بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع الشمال.

تبين بالفحص اشتعال النيران بصالة جيم بالطابق الثاني ببرج مكون من 10 طوابق وحاصر رجال الإطفاء مصدر الحريق دون خسائر في الأرواح.

حريق حريق جيم كورنيش النيل الوراق
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