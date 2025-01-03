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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

10:59 ص الجمعة 03 يناير 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 14 مليون جنيه من تجار العملة.


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت الـ 14 مليون جنيه.

وتأتي الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وباشرت النيابة التحقيق

الأجهزة الأمنية اتجار في العملة وزارة الداخلية حملات أمنية تجار العملة
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