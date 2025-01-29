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"اتهام وإنكار".. ماذا قال "أفشة" ورجل الأعمال في واقعة الـ 13 مليون؟

11:24 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    أفشة وكهربا
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    أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    محمد مجدي أفشة من وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة
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    محمد مجدي أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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كتب- أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، لأقوال محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، ورجل أعمال، في البلاغ المقدم من الأول يتهم فيه الأخير بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، بزعم جلب سيارة من الخارج.

وقال "أفشة" في التحقيقات أنه حرر شيكًا بمبلغ 13 مليون جنيه، للمتهم بناءً على ثقة مسبقة لاستيراد سيارة خاصة من الخارج، إلا أنه فوجئ بعدم جلب السيارة وعدم رد الشيك، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع المتهم أكثر من مرة لحل الأزمة وديًا، لكنه لم يستجب، ما دفعه إلى تحرير محضر ضده.

خلال التحقيقات، أنكر رجل الأعمال "ر. ح." الاتهامات الموجهة إليه، موضحًا أنه كان بالفعل يستعد لجلب السيارة لكن طرأت ظروف حالت دون ذلك، مؤكدًا عدم نيته الاحتيال أو الاستيلاء على المبلغ.

وحددت المحكمة المختصة، جلسة 1 فبراير، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال على خلفية اتهامه بالنصب على محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة من الخارج.

وكان محمد مجدي "أفشة" قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم خلاله رجل أعمال، وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاحتيال.

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محمد مجدي أفشة اتهام أفشة رجل أعمال بالنصب واقعة الـ 13 مليون رجل أعمال ينصب علي أفشة في 13 مليون النيابة العامة بالقاهرة الجديدة
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