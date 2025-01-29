13 مليون جنيه.. قرار قضائي جديد بشأن رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

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كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة، جلسة 1 فبراير، كأولى جلسات محاكمة رجل أعمال شهير على خلفية اتهامه بالنصب على محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه بحجة شراء سيارة من الخارج.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس رجل أعمال شهير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، بحجة شراء سيارة من الخارج.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة استمعت لأقوال لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، في بلاغه ضد رجل أعمال، يتهمه بالنصب والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، بحجة استيراد سيارة من الخارج.

رافق اللاعب خلال التحقيقات المحامي أشرف عبد العزيز، الذي أوضح تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب حرر شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال على أن يكون مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل، مقابل استيراد سيارة. إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ورفض إعادة الشيك أو إتمام الصفقة.

وكان محمد مجدي “أفشة” قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم خلاله المتهم، وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاحتيال.