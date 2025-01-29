"تموت أحسن ما تفضحني".. سائق توك توك ينهي حياة طفلته صعقًا بالكهرباء في البدرشين

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالبدرشين تفاصيل التحقيقات في مقتل طفلة على يد والدها، سائق توك توك، بمساعدة شقيقه في قرية أبو صير بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

أوضحت التحقيقات أن الأب أقام لطفلته حبيبة (13 سنة) حفلة تعذيب حتى الموت، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بـ"خرطوم" وصعقها بالكهرباء بـ"سلك عريان"، وذلك بسبب هروبها المتكرر من المنزل، واكتشافه علاقاتها غير المشروعة مع الشباب.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن والد الطفلة أنهى حياتها بمساعدة شقيقه، بعد وصلة تعذيب وصعق بالكهرباء حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها المتفرقة. وبعد وفاتها، قام الأب بدفنها دون الحصول على تصريح دفن. وأسفرت التحريات عن أن الهروب المتكرر للطفلة من المنزل كان بسبب سوء معاملة والدها لها، كما أنه اكتشف فقدانها لعذريتها بعد ارتباطها بعلاقات غير شرعية أثناء هروبها.

ألقت قوة أمنية، ترأسها المقدم أحمد يحيى، رئيس مباحث البدرشين، القبض على والد الطفلة (سائق توك توك) وعمها (عامل بمخزن خردة). وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب سوء سلوك الطفلة، وهروبها المتكرر، وعلاقاتها غير المشروعة.

واعترف الأب المتهم أمام رجال المباحث بأنه لديه ابنتين (13 سنة و10 سنوات)، وانفصل عن والدتهما منذ عدة سنوات، وأن الطفلتين تعيشان معه في منزل العائلة. وأضاف أن ابنتيه اعتادتا الهروب من المنزل بحجة سوء معاملته لهما وعدم إنفاقه عليهما.

وذكر أنه في إحدى المرات، أبلغ الشرطة عن هروبهما، وتمت إعادتهما من منطقة الحصري في مدينة 6 أكتوبر، لكنهما كررتا الهروب عدة مرات، حيث كانتا تذهبان إلى الهرم أو الحصري، حتى اختفتا آخر مرة لمدة 15 يومًا. وعند عودتهما، انهال عليهما الأب بالضرب عقابًا لهما على بقائهما تلك المدة في الشارع.

وأضاف الأب في اعترافاته أنه قرر توقيع الكشف الطبي على ابنته الكبرى بسبب تصرفاتها المريبة وتحدثها المستمر في الهاتف. وأثناء ذلك، سمع حديثها مع أحد الشباب بطريقة غير لائقة، ليُفاجأ بأنها فقدت عذريتها في علاقة محرمة مع أحد الشباب الذين تعرفت عليهم خلال هروبها من المنزل، ثم أقامت علاقات غير مشروعة مع آخرين. أصيب الأب بالصدمة وقرر معاقبتها بوحشية.

قال الأب المتهم إنه انهال بالضرب على ابنته بـ"خرطوم"، ثم وصل جسدها بـ"سلك عريان" وصعقها بالكهرباء عدة مرات، وكان شقيقه يعاونه في تعذيب الطفلة حتى فوجئا بسكون جسدها، ليكتشفا مفارقتها للحياة. وعلى الفور، أعلن الأب في البلدة وفاتها ودفنها دون استخراج تصريح دفن، حتى لا يُفتضح أمره بسبب الإصابات الواضحة على جسدها.

تفاصيل الجريمة كشفتها مباحث الجيزة عندما وردت معلومات إلى مباحث مركز شرطة البدرشين تفيد بقيام سائق توك توك بدفن ابنته دون تصريح. وعلى الفور، وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة التحري حول صحة المعلومات وبيان ملابسات الواقعة. كما شكَّل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لجمع التحريات اللازمة وكشف حقيقة المعلومة.

نجحت تحريات فريق البحث، الذي قاده اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، في كشف الحقيقة، حيث تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، ودفنها والدها دون الحصول على تصريح دفن من مفتش الصحة أو إخطار الجهات المختصة، مما أثار شكوك رجال المباحث في الأمر.

تم تحرير محضر بالواقعة، متضمنًا اعترافات المتهم، وأحيل الأب وشقيقه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.