دفاع علي غزال يستأنف على حكم حبسه في قضايا النصب

كتب - أحمد عادل:

كشف الدكتور معتز نور الدين، محامي "علي غزال"، لاعب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة بتأييد حبس موكله لمدة 3 سنوات مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، في قضايا النصب وشيكات بدون رصيد.

وقال معتز نور الدين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تقدم بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة بتأييد حبسه. وأضاف أن دفاع علي غزال قدم حافظة مستندات تثبت أن اللاعب قد غادر الشركة التي قدمت البلاغات، وأنه لا صلة له بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بإدانة اللاعب في ثلاث قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم تأييد هذه الأحكام خلال الجلسة الأخيرة.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علي غزال، الذي قدم معارضة على الأحكام الصادرة غيابيًا ضده. حيث دفع محاميه، معتز نور الدين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي، مستندًا إلى أن موكله ترك الشركة المتورطة في القضية منذ أكثر من ستة أشهر.

كما دفع محامي اللاعب ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لافتقارها إلى الجدية، مؤكدًا أن موكله لم يتسلم أي مبالغ مالية أو يوقع على أي شيكات، مشيرًا إلى أن المتهم الأول في القضية هو من تسلم الأموال من المجني عليهم.