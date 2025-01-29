إعلان

دفاع علي غزال يستأنف على حكم حبسه في قضايا النصب

03:29 م الأربعاء 29 يناير 2025

علي غزال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عادل:

كشف الدكتور معتز نور الدين، محامي "علي غزال"، لاعب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة بتأييد حبس موكله لمدة 3 سنوات مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، في قضايا النصب وشيكات بدون رصيد.

وقال معتز نور الدين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تقدم بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة بتأييد حبسه. وأضاف أن دفاع علي غزال قدم حافظة مستندات تثبت أن اللاعب قد غادر الشركة التي قدمت البلاغات، وأنه لا صلة له بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بإدانة اللاعب في ثلاث قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم تأييد هذه الأحكام خلال الجلسة الأخيرة.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علي غزال، الذي قدم معارضة على الأحكام الصادرة غيابيًا ضده. حيث دفع محاميه، معتز نور الدين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي، مستندًا إلى أن موكله ترك الشركة المتورطة في القضية منذ أكثر من ستة أشهر.

كما دفع محامي اللاعب ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لافتقارها إلى الجدية، مؤكدًا أن موكله لم يتسلم أي مبالغ مالية أو يوقع على أي شيكات، مشيرًا إلى أن المتهم الأول في القضية هو من تسلم الأموال من المجني عليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي غزال النصب محكمة جنح القاهرة الجديدة شيكات معتز نور الدين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط متهم بـ13 قضية هتك عرض وتحرش بعد محاولة اختطاف طفل بالإسكندرية

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي