قرار قضائي ضد "علي غزال" في قضايا النصب وشيكات بدون رصيد

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأييد الأحكام الغيابية الصادرة ضد لاعب منتخب مصر السابق "علي غزال"، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على هذه الأحكام.

وُجهت إلى علي غزال اتهامات بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، بالإضافة إلى إصدار شيكات دون رصيد. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على لاعب منتخب مصر السابق بعد صدور 26 حكمًا غيابيًا ضده، بينها قضايا تبديد وإيصالات أمانة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بإدانة اللاعب في ثلاث قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم تأييد هذه الأحكام خلال جلسة اليوم.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علي غزال، الذي قدم معارضة على الأحكام الصادرة غيابيًا ضده، حيث دفع محاميه، معتز نور الدين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة النصب المادي والمعنوي، مستندًا إلى أن موكله ترك الشركة المتورطة في القضية منذ أكثر من ستة أشهر.

كما دفع محامي اللاعب ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي لافتقارها إلى الجدية، مؤكدًا أن موكله لم يتسلم أي مبالغ مالية أو يوقع على أي شيكات، مشيرًا إلى أن المتهم الأول في القضية هو من تسلم الأموال من المجني عليهم.