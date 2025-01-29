بعد تداول فيديو صادم.. الداخلية تضبط المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية في شرم الشيخ

كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة تحرش بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض سيدة أجنبية للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن تبين عدم تلقي المديرية لأي بلاغ رسمي بشأن الحادث، ليتم التعامل مع المقطع المتداول والقبض على الجاني في وقت قياسي.