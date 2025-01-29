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الداخلية تكشف ملابسات سطو مسلح على شركة مقاولات في 6 أكتوبر

02:59 م الأربعاء 29 يناير 2025

سطو مسلح

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كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل سطو مسلح نفذه ملثمون على شركة مقاولات بمدينة 6 أكتوبر، حيث قاموا بتقييد الخفراء وسرقة كابل نحاسي قبل فرارهم في سيارة نقل.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مالك شركة مقاولات في 6 أكتوبر، يُفيد بسرقة شركته وتعدي الملثمين على الخفراء المكلفين بحراستها. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة أن الجريمة ارتكبت تحت تهديد الأسلحة النارية.

وأكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الخفراء، وهم ثلاثة أشخاص، أثناء تأدية عملهم المعتاد، فوجئوا بسبعة ملثمين يرتدون أقنعة سوداء يقتحمون مقر الشركة في سيارة نقل، ثم قاموا بتهديدهم بالأسلحة النارية، وتقييدهم بالحبال وكم أفواههم. وبعد ذلك، سرقوا كابلًا نحاسيًا ضخمًا وهربوا من الموقع.

نجحت مباحث الجيزة في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة. تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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سطو مسلح شركة مقاولات مدينة 6 أكتوبر الأسلحة النارية
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