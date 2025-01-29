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حكم قضائي ضد مني فاروق لاتهامها بنشر الفسق والفجور

02:57 م الأربعاء 29 يناير 2025

منى فاروق

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كتب - أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه. وقد تقدم دفاع المتهمة بالاستئناف على حكم حبسها.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 2024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

مما يؤجج مشاعر مشاهديها ويثير اشمئزازهم، غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي. وقد لاقت تلك المقاطع استهجان العامة الذين قاموا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" و"فيس بوك"، مما ذاع صيتها وعظم تأثيرها سلبًا على أفراد المجتمع، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

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منى فاروق الفجور الفسق المحكمة الاقتصادية
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