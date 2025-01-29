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الداخلية تكشف عن مشاجرة دامية بالأسلحة النارية وسط القاهرة

02:11 م الأربعاء 29 يناير 2025

مشاجرة ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في مشاجرة بين طرفين وقعت في منطقة الشرابية بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا عن مشاجرة بين طرفين، حيث تبين من المعاينة والفحص أن الطرف الأول يتكون من عاملين، أحدهما أصيب برش خرطوش، بينما الطرف الثاني مكون من عامل آخر أصيب بجرح في الظهر.

وأكدت التحقيقات أن سبب المشاجرة هو خلافات مالية، مما دفع الأطراف للتعدي على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء. أسفرت المشاجرة عن الإصابات المذكورة بين الطرفين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة. وأقروا بارتكابهم للجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجاري استكمال التحقيقات.

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مشاجرة مشاجرة بالأسلحة النارية قسم شرطة الشرابية
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