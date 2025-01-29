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مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي ضخم

01:41 م الأربعاء 29 يناير 2025

جثة -أرشيفية

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وكالات

لقي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون في تدافع خلال مهرجان كومبه ميلا الهندوسي، الذي يُعتبر أكبر حدث ديني في الهند، وذلك نتيجة سوء إدارة الحشود الضخمة.

وأوضح أحد الأطباء في المهرجان أن الحادث وقع بسبب انهيار الحواجز التي كانت تُستخدم لتنظيم الحشود، بحسب وكالة "فرانس برس".

المهرجان، الذي يستمر ستة أسابيع بين 13 يناير و26 فبراير، يشهد هذا العام مشاركة نحو 400 مليون شخص، يتوجهون للاغتسال في مياه منطقة سانغام حيث يلتقي نهر الغانغ مع نهر يامونا.

وقالت السلطات المحلية إن التدافع بدأ بعد تحطم الحواجز، بينما أفاد أحد الشهود بأنه تعرض للسحق جراء الدفع المفاجئ من الحشود. في محاولة لتجنب الحوادث، استعان المنظمون هذا العام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والطائرات المسيرة لضمان سلامة المشاركين.

يُذكر أن مهرجان كومبه ميلا شهد حوادث تدافع قاتلة في نسخ سابقة، حيث لقي أكثر من 400 شخص حتفهم في تدافع عام 1954، بينما أسفر تدافع آخر في 2013 عن مصرع 36 شخصًا.

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الهند مهرجان كومبه ميلا نهر الغانغ نهر يامونا
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