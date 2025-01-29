قرار قضائي جديد في قضية مساعدة الفنانة هالة صدقي (تفاصيل)

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، وقف سير الدعوى في محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، المتهمة بسب وقذف الفنانة والتشهير بها، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

وكان المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، قد تقدّم بدعوى مدنية ضد المتهمة حسنية، خادمة الفنانة، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قيمته 501 ألف جنيه.

وكشف نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية أن المتهمة حسنية.ع.ع، المُخلى سبيلها، قامت خلال شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية بتهديد المجني عليها هالة صدقي شفاهة، وذلك بواسطة أشخاص آخرين، بارتكاب جريمة ضدها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار. وكان التهديد مصحوبًا بتكليفها بالعودة للعمل مع المجني عليها، كما هو مُبين في التحقيقات.

كما اتهمت المتهمة المجني عليها هالة صدقي بقذفها علنًا، حيث أسندت إليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا واحتقارها من قبل أهل وطنها، وذلك بإحدى طرق العلانية، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

إضافة إلى ذلك، أساءت المتهمة استخدام أجهزة الاتصالات، حيث استخدمتها في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأولى، كما أنشأت واستخدمت حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني.